Hilferuf vom Bernburger Flussufer: Schwan auf der Saale erfroren?

Bernburg/MZ - Noch immer kann Silke Doley den Vorfall nicht fassen, der sich vor wenigen Tagen auf der Saale in Bernburg abgespielt hat. „Dort war ein junger Schwan eingefroren, doch die Leitstelle fühlte sich nicht verantwortlich“, berichtet die Bernburgerin von ihrem Notruf. Einen Tag später rief sie noch einmal in Staßfurt an, um den Fund zu melden und Hilfe für das Tier zu holen. „Die Aussage war: Das muss so sein. Heute ist er tot!“, meldete sie sich nun in der Bernburger Lokalredaktion der MZ und schickte auch ein Bild dazu, auf dem der junge Schwan gerade an der Saalehalbinsel Am Rosenhag auf dem Wasser treibt.