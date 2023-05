Wie sauber sind die Badegewässer in der Region? Für einen See im Salzlandkreis wurde Badeverbot erteilt.

Gerlebogk/MZ/KT - In dieser Woche startet offiziell die Badesaison in ganz Sachsen-Anhalt und damit auch in den Badeseen rings um Bernburg. Zum Start sind zahlreiche Gewässer auf ihre Wasserqualität überprüft worden – mit erfreulichen Ergebnissen, wie Gesundheitsministerin Petra Grimm-Benne mitteilte: