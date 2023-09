An diesem Samstag können Besucher unter anderem den Unimog-Führerschein ablegen. Was noch geboten wird.

THW in Bernburg feiert 30. Geburtstagmit Action

Bernburg/MZ - Es war im September 1993, als die erste Crew des Bernburger Ortsverbandes des Technischen Hilfswerkes (THW) seine Arbeit aufnahm. Damals noch am Standort in Plömnitz – auf der Fläche, auf der heute das Tierheim betrieben wird. Unterstützt wurden die Gründungsmitglieder damals vom THW Hildesheim. Einer, der heute noch mit dabei ist, ist Jörg Däumichen, Vorsitzender des Ortsverbandes, der sich sehr auf das bevorstehende Wochenende freut. Denn am Samstag, 9. September, soll der 30. Geburtstag des THW-Ortsverbandes Bernburg groß gefeiert werden.