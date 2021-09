THW Bernburg nutzt Tag für Übung

Bernburg/MZ - Eigentlich sollte eine Großveranstaltung beim Ruderclub an der Saale abgesichert werden. Doch die Veranstaltung fiel aus. Für den Ortsverband Bernburg des Technischen Hilfswerkes (THW) indes bot sich so die Möglichkeit, die Zeit für einen breit angelegten Übungstag zu nutzen.

„Wir waren ja vorbereitet und so brachen die Fahrzeuge in Richtung Saale auf“, so Jörg Däumichen, THW-Ortsbeauftragter. Der Auftrag: Eine Arbeitsplattform hatte sich auf der Saale losgerissen und musste aus der Fahrrinne geborgen und dann gesichert werden. Hier konnten die 34 ehrenamtlichen Helfer des THW ihre Fähigkeiten zeigen. Denn die Arbeitsplattform wurde selbst hergestellt. Dafür waren nahe dem Wasser- und Schifffahrtsamtes gelegenen Bauplatz Einsatzgerüstsystem und Elemente einer schwimmenden Holzplattform abgeladen und diese dann montiert worden.

An der Bootsstelle der Saalefähre wurde dazu das Einsatzboot der Fachgruppe Wassergefahren zu Wasser gelassen. Zum Einsatz kam auch ein Ladekran, mit dem die zwei Teile der Arbeitsplattform zu Wasser gelassen und hier miteinander verbunden wurden.

Anschließend war das Können der Fachgruppe Wassergefahren gefragt, Die schwimmende Arbeitsplattform wurde am Einsatzboot befestigt und auf der Saale in Bewegung gesetzt. Es wurden unterschiedliche Manöver mit der Arbeitsplattform im Schlepptau geübt, so Däumichen.

Nach einer Mittagsstärkung an einem selbstgebauten Tisch übte die Fachgruppe das „Wiedereinfangen“ einer unkontrolliert abtreibenden Arbeitsplattform, die dann auch wieder demontiert werden musste.