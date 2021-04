Testpflicht vergrault viele Kunden, was tun?

Bernburg - Geschäfte fast ohne Kunden und gähnende Leere im Tiergarten: Welche dramatischen Auswirkungen die neuen Einschränkungen durch die sogenannte Bundesnotbremse auch in Bernburg haben, zeigt sich schon jetzt. „An normalen Wochenenden kommen um diese Jahreszeit im Durchschnitt weit über 1.000 Gäste“, sagt Thomas Gruschka, Geschäftsführer der Bernburger Freizeit GmbH (BFG).

„Am vergangenen Wochenende waren es noch ganze 72.“ Die Pflicht, am Eingang einen zertifizierten Negativtest vorweisen zu müssen, habe viele Besucher abgeschreckt, vermutet er mit bangem Blick auf den Mai. Eigentlich ist es einer der besucherstärksten Monate. So wurden 2020 insgesamt 15.000 Besucher gezählt.

„Es wäre wirklich dramatisch, wenn wir im Mai einen riesigen Einbruch hätten und die Besucher ausbleiben“, sagt Thomas Gruschka. Denn schon jetzt sei die BFG gebeutelt. Etliche Freizeiteinrichtungen wie der Märchengarten, die Parkeisenbahn und das Fahrgastschiff „Saalefee“ konnten in diesem Jahr überhaupt noch nicht in die Saison starten.

Die Folge sei ein dickes Minus. Doch das soll nicht auch noch für den Tiergarten drohen. Um genau das zu verhindern, hat Thomas Gruschka bereits mit den Betreibern der „Tiergartenschenke“ gesprochen. Diese hätten sich bereit erklärt, eine Teststation vor dem Tiergarteneingang aufzubauen und zu betreiben.

„So müssen die Besucher nicht überlegen, wo sie Sonntagnachmittag einen maximal 24 Stunden alten und zertifizierten Negativtest auf das Coronavirus herbekommen“, nennt der BFG-Geschäftsführer die Vorteile, von denen andere Zoos wie in Magdeburg und Aschersleben bereits am zurückliegenden Wochenende profitiert hätten. Darum soll die Teststation vor dem Tiergarten in Bernburg auch an diesem Wochenende schon startklar sein.

Ähnlich wie die Bernburger Freizeiteinrichtung trifft es den ohnehin gebeutelten Handel. War in den vergangenen Tagen und Wochen sowieso nur ein Einkaufen mit vorheriger Terminbuchung möglich, kommt nun das Vorzeigen eines Negativtests hinzu. Darüber hinaus herrscht bei zahlreichen Einzelhändlern eine große Unsicherheit, welche Regeln denn nun aktuell eigentlich gelten.

Auch die beiden Baumärkte im Süden der Stadt fahren eine unterschiedliche Strategie. Im Hagebaumarkt am Zepziger Weg ist lediglich das Gartencenter für den normalen Kundenverkehr geöffnet, informiert Marktleiter Michael Sohns.

„Das Gartencenter wird eingestuft wie ein Lebensmittelhandel. Die Kunden dürfen mit Maske rein, benötigen aber keinen zertifizierten Negativtest.“ Anders sieht es im übrigen Baumarktbereich aus. Dieser sei wieder geschlossen, so Michael Sohns. Lediglich Selbstständige und Gewerbetreibende dürften herein.

Für alle anderen Kunden bestehe die Möglichkeit des „Click and Collect“, also die Ware telefonisch oder online zu bestellen und dann am Markt abzuholen und zu bezahlen. Mit der Resonanz im Gartencenter sei er ganz zufrieden, sagt Michael Sohns. Doch im übrigen Baumarkt gingen die Umsätze natürlich zurück. Das Einkaufen sei wieder umständlicher geworden.

Bei Toom ist Abholung von bestellter Ware ohne Test weiter möglich

Anders läuft es beim Toom-Baumarkt an der Kalistraße. Das Einkaufen ist dort nach Terminvergabe für Kunden mit einem Negativtest, der nicht älter als 24 Stunden sein darf, erlaubt. Die Abholung von Onlinereservierungen am Markt ist für alle Kunden ohne Termin und ohne Test ohnehin möglich, ist auf der Internetseite des Unternehmens zu lesen.

Genauso gehandhabt wird es bei Roller, informiert dessen Marktleiter Jens Prehm. Das Einkaufen mit Negativtest und Termin sei möglich. „Die Roller-Kunden profitieren, ebenso wie die Kunden aller anderen Händler am PEP-Markt von der Corona-Teststation direkt vor Ort“, sagt er. Wer sich dort testen lasse, habe innerhalb von 15 Minuten das Ergebnis und könne, bei negativem Ergebnis, einkaufen gehen.

Ab Donnerstag ist allerdings auch das nicht mehr möglich. Die Inzidenzwerte im Salzlandkreis bewegten sich jetzt den dritten Tag über der erlaubten Grenze von 150. Damit ist auch ein Einkaufen mit negativem Test nicht mehr erlaubt. Lediglich die Möglichkeit des „Click and Collect“ besteht dann noch, so Jens Prehm. (mz)