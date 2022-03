Tellermine gefunden: Hier muss in Bernburg für Sprengung evakuiert werden

Bernburg/MZ - Sie ist kaum größer als ein Teller, dafür aber um ein Vielfaches gefährlicher: Bei Bauarbeiten auf dem ehemaligen Holzhof in der Gröbziger Straße in Bernburg wurde eine so genannte Tellermine gefunden. Das gab die Kreisverwaltung am Dienstagnachmittag bekannt. Die Untersuchung ergab, dass ein Abtransport ausgeschlossen ist und deshalb am Mittwoch die Sprengung vorgenommen wird, und zwar von Experten des Kampfmittelbeseitigungsdienstes. Gegen 10 Uhr ist sie geplant. „Polizei und Ordnungsbehörde des Salzlandkreises bereiten alles dafür vor“, sagt Kreissprecherin Marianne Bothe.

Rund 200 Anwohner rings um die Baustelle an der Gröbziger Straße sind von dem Einsatz betroffen, 50 davon müssen für die Entschärfung bereits um 8 Uhr morgens ihre Häuser verlassen. Ein 200-Meter-Evakuierungsradius um die Fundstelle, auf der in naher Zukunft ein Edeka-Markt entstehen soll, wird eingerichtet, heißt es dazu konkret aus der Kreisverwaltung.

Bewohner der Kleinen Mauerstraße und einzelner Wohnhäuser entlang der Gröbziger Straße sowie die Beschäftigten der anliegenden Gewerbebetriebe wie etwa der Landmaschinen-Hersteller Pöttinger und der Discounter Netto müssen während der Arbeiten am Vormittag die Grundstücke verlassen. Das gelte auch für Kleingärtner der Kleingartenanlage Naturfreunde, die direkt an das Gelände mit dem Minenfund angrenzt. „Betroffenen wird für die Zeit im Jobcenter, Parkstraße 11, ein Aufenthaltsort angeboten“, sagt Bothe. Die Mehrfamilienhäuser entlang der Gröbziger Straße, Hausnummern 35 bis 52, bzw. der Tolstoiallee 37 bis 41 und Maxim-Gorki-Straße 2 bis 6 müssen nicht geräumt werden. Hier ist es ausreichend, von der Fundstelle abgewandte Räumlichkeiten aufzusuchen, rät die Kreisverwaltung.

Alle betroffenen Bewohner werden durch Handzettel über die geplante Sprengung informiert. Die Beseitigung der Tellermine hat auch Auswirkungen auf den Bahnverkehr. Demnach soll eine Sperrung der Bahnlinie am Mittwoch ab 8 Uhr umgesetzt werden. „Über die erforderliche Straßensperrung zwischen Maxim-Gorki-Straße und Clara-Zetkin-Platz ist auch die KVG informiert“, heißt es aus der Kreisverwaltung weiter. Ganz überraschend dürfte diese Nachricht zumindest nicht für so manche Zeitzeugen kommen, die den Zweiten Weltkrieg und den Angriff auf die Stadt Bernburg miterlebt haben. So wie Erika Schmidt, die damals in Roschwitz aufwuchs und sich noch an den Absturz eines Flugzeugs der britischen oder amerikanischer Armee ebenfalls auf dem Gelände des Holzhofs erinnern kann. Diese Tellerminen kamen indes seit 1937 bei der Wehrmacht zum Einsatz. Sie hatten den Zweck, Panzer abzuwehren.