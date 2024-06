Rettungseinsatz Taucher aus Bernburg stirbt in der Ostsee - das ist über das Unglück bekannt

Ein 75 Jahre alter Mann aus Bernburg ist am Dienstag tot am Strand auf der Insel Rügen geborgen worden. Was zu dem Unglück bisher bekannt ist und wie gefährlich Tauchgänge in der Ostsee sind.