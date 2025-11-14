Miroslav Nemec ist nicht nur seit mehr als 30 Jahren in Krimis zu sehen. Der in Zagreb geborene Schauspieler hat auch schon viel erlebt. In der Saalestadt berichtet er aus seiner Biografie.

Tatort-Kommissar Miroslav Nemec kommt nach Bernburg - das können Zuschauer im Theater erleben

Tatort-Schauspieler Miroslav Nemec ist derzeit auf Lesereise und kommt am Wochenende nach Bernburg.

Bernburg/MZ. - Die meisten dürften ihn als Hauptkommissar Ivo Batic aus den bayerischen Tatort-Krimis kennen. Der 71-jährige Schauspieler Miroslav Nemec steht seit mehr als 30 Jahren dafür vor der Kamera. Sein Leben hat er in einer Biografie aufgeschrieben, aus der er an diesem Samstag, 15. November, ab 19.30 Uhr im Carl-Maria-von-Weber-Theater berichtet. MZ-Reporterin Katharina Thormann sprach mit ihm über sein bewegtes Leben und wann er das letzte mal als Tatort-Kommissar ermittelt: