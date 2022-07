Tasse aus der Steinzeit - seltener Fund bei Ausgrabungen auf dem künftigen Gelände von Avnet in Bernburg

Bei Grabungen auf dem künftigen Avnet-Gelände am Autobahnkreuz bei Bernburg wurde einiges gefunden. Warum die Arbeiten auf dem Getreideacker dennoch für Ärger in der Bevölkerung gesorgt haben.

Bernburg/MZ - Meterhohe, braune Erdhügel – soweit das Auge reicht. So sieht es aus auf der 19 Hektar großen Fläche am Autobahnkreuz bei Bernburg. Denn bevor dort das neue Avnet-Werk für den Vertrieb von elektronischen Bauteilen und Halbleitern entsteht, haben die Archäologen in den vergangenen Wochen damit begonnen, das Areal großräumig unter die Lupe zu nehmen - und wurden bereits fündig.