„Tänzchentee“ eröffnet 52. Stadt- und Rosenfest in Bernburg

Nach zwei Jahren Pause steigt zu Pfingsten wieder die Traditionsveranstaltung in der Innenstadt. Worauf sich die Besucher an den vier Tagen freuen können und warum es bei diesem Termin kein zentrales Höhenfeuerwerk gibt, aber vielleicht zum Jahreswechsel.

Bernburg/MZ - Wenn Schlagersänger Wolfgang Ziegler am Pfingstsonntag seinen 80er-Jahre-Superhit „Verdammt!“ von der Karlsplatz-Bühne schmettert, sollte die erste Liedzeile „Und dann stehst du im Regen und niemand, der hält dir den Schirm“ besser keine Prophezeiung werden. Denn nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause wollen die Bernburger mit ihren Gästen am ersten Juni-Wochenende endlich wieder ein Stadt- und Rosenfest in der Innenstadt feiern. „Gutes Wetter ist bestellt“, beteuert Oberbürgermeisterin Silvia Ristow (Die Linke). Sie spricht von einem abwechslungsreichen Programm, das Stadtmarketingchef Jens Meissner und Kulturamtsmitarbeiterin Julia Arlt zusammengestellt haben. „Wer da nichts für sich findet, ist selber schuld.“ Die MZ gibt nachfolgend einen Überblick, worauf sich die Besucher alles freuen können und worauf sie achten sollten.