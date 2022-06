Tanken wird teurer - Was Menschen und Unternehmen aus dem Altkreis sagen

Knapp über zwei Euro betrug der Super E5 diese Woche in Bernburg.

Bernburg/MZ - Der Literpreis für Super E5 hat diese Woche erstmals die 2-Euro-Marke an den Bernburger Tankstellen geknackt. Vorläufig ist aufgrund des Ukraine-Krieges keine Entspannung der Situation in Sicht. Die Preise an den Zapfsäulen folgen mit einigen Tagen Verzögerung der Ölpreisentwicklung auf dem Weltmarkt.