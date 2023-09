Zum Tag des offenen Denkmals laden am kommenden Sonntag wieder zahlreiche Monumente zum Entdecken ein. Auch in Bernburg und Umgebung öffnen viele historische Orte ihre Türen für Besucher.

Tag des offenen Denkmals: Hier ist in Bernburg und Umgebung was los

Bernburg/MZ - Er findet jedes Jahr am zweiten Sonntag im September statt, gilt als größtes Kulturevent in Deutschland und feiert in diesem Jahr sein 30. Jubiläum: der Tag des offenen Denkmals. Bei der ersten Auflage im Jahr 1993 waren rund 3.500 Denkmale aus 1.200 Städten und Gemeinden dabei, mittlerweile beteiligen sich jährlich etwa 6.000 Objekte aus 2.000 Kommunen an der Veranstaltung, die von der Deutschen Stiftung Denkmalschutz koordiniert wird. Auch in Bernburg und Umgebung öffnen am kommenden Sonntag unter dem Motto „Talent Monument“ etliche historische Gebäude ihre Pforten für Besucher – vom Schloss über verschiedene Gotteshäuser bis zum Schafstall.