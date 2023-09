Blick hinter die Kulissen Tag des offenen Denkmals gewährt Einblicke in historische Gebäude Bernburgs

Am vergangenen Sonntag haben beim Tag des offenen Denkmals viele historische Stätten in und um Bernburg ihre Türen für Besucher geöffnet. Die konnten dabei viel Neues erfahren – etwa zum Stand der Sanierungen an Schloss und Lohelandhaus.