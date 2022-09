Synchronsprecher Michael Nathan stellt Buch über seinen Vater in Bernburg vor.

Worum es in dem Buch geht und was Herausgeber und Verleger Michael Schuster zu dem Werk sagt.

Bernburg/MZ - „Wir haben ums nackte Überleben gespielt. Keiner weiß, was das hieß. Für Schiller gab es ein sechzehntel Brot, für den Sommernachtstraum ein Ei, und zur Not eine Handvoll Gries.“ So lautet ein Auszug eines Gedichtes von Heini Walfisch. Abgedruckt ist es in dem Buch „Lachen gegen Tod und Teufel − Der Kabarettist Peter Pan.“