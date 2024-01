Auswärtssieg in der dritten Liga SV Anhalt: Krömke macht für Bernburg in Burgdorf den Deckel drauf

Mit einem 30:28 bei der Bundesliga-Reserve des TSV Hannover-Burgdorf hat der SV Anhalt Bernburg einen weiteren großen Schritt in Richtung Klassenerhalt in der Dritten Liga gemacht. Rückraumspieler Felix Krömke erzielte den entscheidenden Treffer in der Schlussphase. Warum der erste Auswärtssieg für Anhalt aufgrund der Ergebnisse in anderen Hallen besonders wichtig war.