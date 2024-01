So geht Abstiegskampf SV Anhalt Bernburg überrennt Usedom

Bernburgs Handballer feiern in der Dritten Liga beim Triumph im Kellerduell gegen den Aufsteiger HSV Blau-Weiß Insel Usedom den höchsten Saisonsieg. Welche traumhafte Quote die Gastgeber dabei in einer nahezu perfekten ersten Halbzeit herauswarfen.