Sturmtief beschert Feuerwehren in der Region Bernburg mehrere Einsätze. Auch die Saale steigt durch Regenfälle wieder. Ein Überblick.

Ein Baum krachte in der Friedrichstraße auf ein geparktes Auto.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Bernburg/MZ. - Sturmtief „Zoltan“ hat auch in der Region Bernburg gewütet und in der Nacht zum Freitag die Retter der Feuerwehr Bernburg um den Schlaf gebracht. Sie rückten nach Angaben aus der Wache kurz nach Mitternacht in die Friedrichstraße aus.