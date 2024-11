In Sachsen-Anhalt wüten seit den frühen Morgenstunden orkanartige Sturmböen. Unter anderem in Magdeburg, Bernburg und auf der Bundesstraße 71 bei Letzlingen krachten Bäume, umgedrückt vom starken Wind, auf die Straßen.

Durch orkanartige Sturmböen in Sachsen-Anhalt stürzten Bäume in Magdeburg, Bernburg und auf der B71 um.

Magdeburg. - In Magdeburg, der Börde und dem Salzland kommt es aufgrund des starken Windes zu Verkehrsproblemen, wie die Polizei meldet. Vor Sturmböen der Stufe 2 von 4 und sogar Orkanböen hatte der Deutsche Wetterdienst (DWD) bereits gewarnt.

In Magdeburg waren am frühen Morgen auf der Salbker Chaussee zwischen Ortseingang und der Straße Zum Bördepark Bäume umgestürzt. Dort kam es zu Stau in beiden Fahrtrichtungen, heißt es.

In Halle stürmt es moderat. Verkehrsschilder und Bauzäune seien umgekippt, heißt es. Größere Schäden wurden bislang nicht verzeichnet.

Polizei rät zur Vorsicht: Sturm entwurzelt Bäume

Auch in der Krumbholzallee in Bernburg im Salzland hat der Orkan zwischen An der Röße und Aderstedter Straße gewütet. Dort waren auf der ganzen Fahrbahn Bäume entwurzelt worden, so die Beamten weiter.

Umgestürzt sind auch Bäume auf der Bördestraße B71 von Cheinitz kommend Richtung Magdeburg. Dort sollen zwischen Letzlingen und dem Abzweig nach Born Warnbaken und umgestürzte Bäume die Fahrbahn versperrt haben.

Auf der Kreisstraße 1212 waren zwischen Magdeburgerforth und dem Abzweig nach Reesdorf nahe Burg Bäume umgestürzt und Stromkabel hingen herunter.

Windböen in Sachsen-Anhalt: Bäume stürzen um

Auch in Quenstedt war die B180 nahe Hettstedt in beiden Richtungen von Gegenständen, die der Wind auf die Fahrbahn katapultiert hat, verunreinigt.

Ebenso sind Bäume auf der Landstraße 9 zwischen Büttnershof nahe Osterburg und dem Abzweig nach Sandauerholz umgestürzt.

Bereits kurz nach 2 Uhr stürzten auch Bäume auf der Landstraße 190 im Burgenlandkreis zwischen Goldschau und Nautschütz um, wie die Polizei auf Nachfrage mitteilt. Außerdem seien etwa zur selben Zeit im Saalekreis auf der B180 bei Querfurt Bäume umgekippt.

Auch in vielen anderen Gebieten Sachsen-Anhalts kann es zu umstürzenden Bäumen durch den Sturm kommen. In allen Fällen bittet die Polizei darum, besonders vorsichtig an den betreffenden Stellen zu fahren.