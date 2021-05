Studentin aus Bernburg sucht Menschen für Befragung

Bernburg - Es klingt wie Zukunft und ist doch so realistisch. Drohnen, die von der Apotheke losgeschickt werden und die Medikamente bringen. Aus der Luft bis zum Landeplatz, der sich für einen Anflug eignet. „Es gibt immer mehr ältere Menschen. Sie sollen so lange wie es möglich ist, zu Hause bleiben können, auch wenn sie vielleicht nicht mehr so mobil sind. Mit der Belieferung mit Medikamenten aus der Luft per Drohne von der Apotheke wäre das ein wichtiger Schritt“, sagt Sandra Hullmann.

An einem solchen Projekt, das mittels Smartphone und Apotheken-App für den Transport von Medikamenten sorgen soll, arbeitet Sandra Hullmann. Die 25-Jährige ist Studentin an der Hochschule Anhalt in Strenzfeld und schreibt gerade an ihrer Masterarbeit.

Um das Projekt anzukurbeln, bleibt aber noch viel zu tun. Dazu gehört auch, viel Überzeugungsarbeit zu leisten und hier sei man gerade dabei, für das im Februar gestartete Projekt Informationen zu sammeln. Was trauen sich die älteren Menschen zu? Wie kann man helfen? Wollen Menschen auf dem Lande diese Art der Lieferung überhaupt?

Das sind nur einige der Aspekte, die Berücksichtigung finden sollen. Vor gut zwei Jahren kam die junge Frau, die in Oldenburg aufwuchs und in Emden ihren Bachelor machte, nach Strenzfeld. In Emden war das Studium praxisorientiert und das suchte sie auch für ihren Master in Logistik- und Luftverkehrsmanagement.

An der Hochschule Anhalt fand die Oldenburgerin, was sie suchte und will nicht nur hier das Studium abschließen, sondern sie hat eine Stelle an der Hochschule angeboten bekommen, die sie auch antreten wird. Das heißt, Sandra Hullmann will hier bleiben. Das Umfeld passe einfach perfekt. Und die Umgebung erkundet die junge Frau nun mit ihrem Motorrad. „Es ist eine sehr schöne Gegend. Es gibt hier viele versteckte Ecken, die es lohnt, sie zu entdecken“, hat sie festgestellt.

Doch das Projekt, an dem sie nun arbeitet, bringt aber erst einmal eine Menge Fragen und sehr viel Schreibkram mit sich. Denn was hier erstellt werden soll, müsse zuvor mit der Zielgruppe auch beredet werden, sagt Sandra Hullmann.

Sandra Hullmann arbeitet mit an einer Möglichkeit, über ein Smartphone per Drohne Medikamente geliefert zu bekommen. Foto: Engelbert Pülicher

Die Zielgruppe sind Menschen über 60 Jahre. Sie leben überwiegend im ländlichen Raum. Je älter die Menschen sind, desto skeptischer stehen sie Dingen wie Smartphone und neuen technischen Neuerungen gegenüber.

Das seien etwa Ängste, dass die Drohnen missbraucht werden könnten, um Daten zu sammeln. Doch es wird bald möglich sein, dass man online über Arztsprechstunden ein elektronisches Rezept erhalten kann. Das könne man dann an eine Apotheke, die mit Drohnen arbeitet, senden und bekommt die Medikamente geliefert.

Wer Interesse an einer Befragung hat, kann sich an Sandra Hullmann wenden unter Telefon 0151/52336914 oder per E-Mail unter sandra.p.hullmann@student.hs-anhalt.de