Studenten sammeln in Bernburg 2.872 Euro für Ukrainehilfe

Bernburg/MZ - Einige Tische haben sich aufgrund der hohen Last ein wenig durchgebogen. Auf anderen stapeln sich Bücher, Haushaltsutensilien, Elektrogeräte und zig hunderte andere Dinge, die dafür geeignet sind, auf einem Flohmarkt unter die Massen gebracht zu werden. Und was noch viel wichtiger: Auch die Menschen, die sich für die Angebote interessieren sollen, waren keine Mangelware am Sonnabend auf dem Alten Markt in der Bernburger Altstadt.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1€ Sommerdeal MZ+3 Monate für einmalig nur 3 €. 3 Monate/ 3 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt registrieren und 3 Artikel in 30 Tagen kostenlos lesen>> REGISTRIEREN<<