Studenten lassen den Campus der Hochschule Anhalt in Strenzfeld im Lichterglanz erstrahlen

Strenzfeld/MZ - Ein bisschen hatten die Studenten doch gebangt. Ob denn auch alles funktionieren würde am Dienstagabend. Schließlich sollte der Hochschulcampus in Strenzfeld im Lichterglanz erstrahlen. Aber die Bedenken waren ganz umsonst: Alle Lichter gingen an, die eine ganz besondere Weihnachtsgeschichte erzählen.

Kleine Strenzfelder bereiten sich auf Weihnachten vor

Darin geht es um die Bewohner der kleinen Stadt Strenzfeld, die sich auf das Weihnachtsfest vorbereiten. „Sie sind ganz aufgeregt, weil sie nicht wissen, was sie schenken sollen“, erzählt Judith Henke, Studentin im 3. Semester an der Hochschule Anhalt. Da sehen die kleinen Strenzfelder plötzlich jede Menge Lichter, denen sie folgen.

Judith Henke und die anderen Studenten der Landschaftsarchitektur erzählen aber nicht nur eine eigene Weihnachtsgeschichte. Vielmehr haben sie eine zauberhafte Weihnachtsbeleuchtung unter dem Motto „Upcycling“ (Wiederverwertung) geschaffen. „Die Studierenden möchten zeigen, dass es an Weihnachten nicht darum geht, die neuesten und teuersten Geschenke zu schenken“, erklärt der projektbetreuende Professor Einar Kretzler: „Sondern darum, sich an dem zu erfreuen, was man schon hat! Dafür setzen sie einfache Sachen und Materialien mit etwas Licht und viel Kreativität ganz neu in Szene.“

Häuser aus alten Kartons

Aus 40 alten Kartons haben die Studenten die Häuser der kleinen Strenzfelder geschaffen, winzige Fenster und Türen mit einem Cutter-Messer ausgeschnitten, die Kartons bemalt und mit Lichterketten zum Leuchten gebracht. Der Weg führt weiter zu Lichtern, die die Studenten aus Bambusstäbchen gebaut haben. Insgesamt 375 Stäbchen wurden so zusammengestellt, dass im Schein der Lichter kleine Sterne auf dem Boden entstehen. In der „Neuen Mitte“ gegenüber dem Verwaltungsgebäude erscheint den kleinen Strenzfeldern (und auch Passanten, die den Lichtern folgen) schließlich ein Engel im Mondlicht. Gestaltet wurde dieser mit alten Bettlaken und Resten aus Modellbaumaterialien. Ein Paar Flügel und der Heiligenschein stehen für den Engel.

Wunschbaum vor dem Roemer-Haus

Es geht weiter über ein verschneites Feld, das in kaltes Licht getaucht ist, und ein paar leuchtenden Geschenken - alte Plastikkisten und Lichterschläuchen - am Wegesrand, die den kleinen Strenzfeldern Hoffnung machen, bald würde ihnen eine Idee offenbart. Schließlich sehen sie vor dem Roemer-Haus den Wunschbaum - erschaffen aus einer alten Leiter und zahlreichen Gläsern, in denen jeder seine Idee für ein Weihnachtsgeschenk finden sollte: Die Auswahl reicht vom Lieblingsessen kochen über einen Kino-Besuch mit Nachos, Schlittschuh-Laufen oder einfach nur Zeit miteinander zu verbringen. Rundherum stehen noch ein paar „Stockbäume“ - damit der Wunschbaum nicht so allein dasteht.

„Wir hoffen, dass sich die Leute Zeit nehmen und der Weihnachtsgeschichte folgen“, sagt Emma Görke. Es stecke eine Menge Arbeit in dem Projekt, ergänzt Sarah Walz. Begonnen hatten die Studenten mit der Arbeit im Oktober. Innerhalb von nur drei Tagen hatten sie ihre Geschichte, die in drei Teilen auf laminierten Blättern auch nachzulesen ist, mit den ganz besonderen Materialien aufgebaut.

Der Weg führt über ein „verschneites Feld“, im Hintergrund: Der Engel, der den kleinen Strenzfeldern erscheint. Susanne Schlaikier