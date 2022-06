Stromausfall in der Talstadt von Bernburg

An der Solbadstraße suchten Stadtwerke-Mitarbeiter nach dem Erdschluss.

Bernburg/MZ - Zwei Erdschlüsse im Mittelspannungsnetz der Bernburger Stadtwerke haben am späten Samstagabend weite Teile der Talstadt in Dunkelheit gehüllt. Während die energiegeladenen Bässe von der Kutterruder-Party am Bergstadt-Ufer über die Saale wummerten, mussten sich hunderte Haushalte daheim mit Kerzenlicht begnügen.