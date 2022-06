Bernburg/MZ - Schwarz hat sich der Himmel am Donnerstagnachmittag am östlichen Stadtrand von Bernburg gefärbt. Grund dafür war ein Getreidefeldbrand nahe der Deponie bei Latdorf, zu dem die Retter der freiwilligen Feuerwehren gegen 15.45 Uhr gerufen wurden. Im Minutentakt rollten die roten Fahrzeuge an, um mit den Löscharbeiten beginnen zu können.

