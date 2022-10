Streit um geplante Sommer-Schließzeit in Kitas und Horten in Bernburg

Bernburg/MZ - Diese Nachricht hat in den vergangenen Wochen für hitzige Diskussionen unter den Eltern in der Stadt Bernburg gesorgt. Alle 14 Kitas und Horte sollten in den Sommerferien im kommenden Jahr zwei Wochen lang dicht bleiben, lediglich eine konzentrierte Notbetreuung möglich sein - zusätzlich zu den bereits seit Jahren bestehenden Schließzeiten im Winter. Die Bernburger Stadtverwaltung begründete das Vorhaben mit dem neuen Tarifvertrag für Erzieher, denen nun bis zu vier weitere freie Tage im Jahr zustehen. „Das war der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen gebracht hat“, sagte Doris Tell, Leiterin des Amtes für Kinder- und Jugendförderung in der Stadt Bernburg, die eine Betreuung im Sinne des Bildungsprogramms Elementar dadurch in großer Gefahr sah und die Stadt sich deshalb auf die bestehende Satzung für Kindertagesstätten bezog. Die besagt, dass bis zu drei Wochen Schließzeiten im Jahr möglich sind. Mit dem Ziel, Urlaubstage konzentriert abbauen zu können.