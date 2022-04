Straßen-Sanierung in Bernburger Altstadt dauert ein halbes Jahr länger

Bernburg/MZ - Die Bewohner der historischen Altstadt Bernburgs erleben bei der Beseitigung der maroden Holperpisten momentan ein Déja-vu. Erst dauerte der Ausbau des Kugelwegs ein Jahr länger als gedacht, nun klemmt es in der unmittelbaren Nachbarschaft am Schlosshang: Entgegen der ursprünglichen Ankündigung aus dem Rathaus werden Schloßgartenstraße und Schenktreppe nicht mehr fertig bis zum Jahreswechsel. Als neues Ziel hat die Stadtverwaltung nun auf MZ-Anfrage Ende Juni 2022 bekannt gegeben - ein längerer Winter ist sicherheitshalber in diesen Zeitplan einkalkuliert worden.