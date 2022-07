Strandbad Gerlebogk lockt mit Party-Wochenende

Gerlebogk/MZ - Viele Jahre ist das Strandbadfest in Gerlebogk das große Highlight im Dorf gewesen. Mit Spielstationen für Kinder und Tanzabenden für die Erwachsenen. Nun kehrt es am Samstag, 9. Juli, nach vielen Jahren das erste Mal wieder zurück. „Wir wollen das Strandbadfest wieder aufleben lassen und versuchen, die alte Tradition nun jährlich fortzuführen“, sagt Uwe Wachsmuth von der Party Company, die auch das Strandbad mit Campingplatz und die Gastronomie vor Ort betreibt.

Angebot für Kinder

Los geht es um 11 Uhr mit einem breiten Angebot für Familien direkt auf der Wiese und am Strand. „Wir haben uns dazu die DLRG eingeladen“, sagt Wachsmuth. Unter anderem dürfen sich die Kinder auf zwei Hüpfburgen und vor allem - als großes Highlight - auf Wasserrutschen freuen, die auf dem See schwimmen werden. „Es wird eine komplette Kinderbetreuung geben mit Bastelstand und natürlich auch einem Neptunfest“, sagt Wachsmuth, der sich mit seinem Team währenddessen um das Essen der Strandbadfestbesucher kümmern wird.

Strandbadfest am Abend

Für sie werden an verschiedenen Foodständen unter anderem selbst gemachte Burger, Pulled Pork, aber auch Nudeln mit Tomatensoße aus der Gulaschkanone sowie Flammkuchen und Softeis angeboten. Für Abkühlung bei den hohen Temperaturen, die am Samstag vorausgesagt werden, sollen am Abend auch Cocktails sorgen. Denn für die Erwachsenen geht das Strandbadfest ab 19 Uhr vor der Bühne weiter. Dort ist ein großes Sommer-Open-Air, präsentiert von Radio Brocken, geplant. „Zu Gast sein wird der bekannte Moderator Marc Angerstein“, sagt Wachsmuth. Außerdem stehen die Partyband „Einzig und Artig“ und Deejay Trash Toni auf der Bühne. „Wir möchten den Strandbadbesuchern immer etwas Neues bieten“, begründet Wachsmuth, warum diesmal Radio Brocken die Show übernimmt. Zwar ist der Vorverkauf für den Abend schon beendet, Tickets gibt es für 15 Euro aber auch noch am Samstag. Mit diesem haben die Besucher auch am Vormittag schon Zutritt. Wer nur zum Familienfest dabei sein möchte, der zahlt laut Wachsmuth den herkömmlichen Eintrittspreis für das Strandbad in Höhe von drei Euro für Erwachsene und 1,50 Euro für Kinder. Ausgeliehen werden können an diesem Tag aber auch die Stand-up-Paddle-Boards und wer möchte, kann auch gleich auf dem Campingplatz übernachten. Ein paar Plätze sind laut Wachsmuth noch frei.

Weitere Infos im Internet unter der folgenden Adresse: https://die-party-company.de.tl/.