Stockcar sorgt in Bermburg für Adrenalin

Beliebte Veranstaltung findet nach dreijähriger Zwangspause am Wochenende im Bernburger Gewerbegebiet am Autobahnkreuz statt.

Bernburg/MZ - Mehr als zwei Jahre sind „nur“ Landmaschinen über die Ackerfläche am Bernburger Gewerbegebiet West getuckert. An diesem Wochenende werden nach dreijähriger Zwangspause die Autofreaks wieder in Scharen an das Autobahndreieck kommen. Unter dem neuen Namen „Crossfun“ wird die Stockcar-Tradition am 20. und 21. August ab 10 Uhr in der Saalestadt fortgesetzt.