Stiller Streik der Wirte in Bernburg nach Einführung der 2G-Regel

Mehrere Gastgeber in Bernburg haben nach Einführung der 2G-Regel Konsequenzen gezogen und ihre Türen für alle geschlossen. Was der Dehoga empfiehlt.

Bernburg/MZ - Die Befürchtungen vieler Gastronomen in Bernburg sind wahr geworden: Mit der Verschlimmerung der vierten Coronawelle und den damit strengeren Regeln zum Essen gehen bleiben auch immer mehr Gäste aus. Schaut man abends in die Restaurants in der Saalestadt, sind die meisten Tische leer - und das mitten in der Weihnachtszeit, in der normalerweise etliche Firmenweihnachtsfeiern für reichlich Kundschaft und besten Umsatz sorgen sollten. Doch wie schon im vergangenen Jahr wird aus diesen Hoffnungen auch dieses Mal nichts. Stattdessen haben in den zurückliegenden Wochen immer wieder die Telefone geklingelt und es wurden die Tische für die Weihnachtsfeiern storniert.