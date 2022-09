Die Einnahmen durch Verwarn- und Bußgelder im ruhenden Verkehr lagen 2021 in Bedrnburg bei 280.000 Euro, weitere 93.000 Euro kamen durch Strafen im fließenden Verkehr zusammen.

Bernburg/MZ - Der einzige Katalog, in dem keine Bilder drin sind, ist der Bußgeldkatalog“, hat der deutsche Autor Gerald Drews festgestellt. Enthalten sind in dem Werk dagegen zahlreiche Strafen für diejenigen, die sich nicht an die Regeln der Straßenverkehrsordnung (StVO) halten.