Spendensammeln für Kinder Sternsinger sammeln in Bernburg Spenden für Kinder in Not und verteilen göttlichen Segen

Rund um den Feiertag „Heilige Drei Könige“ ziehen in Bernburg Sternsinger durch die Straßen, um Geld für Kinder in Not zu sammeln. Wen sie besucht haben.