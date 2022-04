Stelldichein von Wildschwein, Reh und Dachs am Bernburger Stadtrand

Stefan Germer wohnt mit seiner Familie am Felsenkeller und erhält regelmäßig Besuch von Wildtieren. Was dort alles zu sehen ist.

Bernburg/MZ - Das Video der Wildkamera zeigt Erstaunliches: Im Gleichschritt marschieren fünf Wildschweine im Schutz der Dunkelheit nebeneinander in den kleinen Teich von Familie Germer. Derweil erkunden die anderen Tiere der Rotte den Garten nach Fressbarem. Hier am Felsenkeller, direkt am Bernburger Stadtrand, ist die Fauna näher als so mancher denkt. Auch bei Tageslicht, wie die beeindruckenden Fotoschnappschüsse von Stefan Germer dokumentieren. Wer es nicht besser wüsste, könnte annehmen, der 55-Jährige betreibt kein Werbestudio, sondern einen Privatzoo. „Leute haben mir des öfteren gesagt, dass ich dafür Eintritt nehmen könnte“, erzählt er lächelnd.