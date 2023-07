Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Beesenlaublingen/MZ - Er macht auf den ersten Blick fast einen unscheinbaren Eindruck. Aber das täuscht gewaltig. In dem Körper des nur 1,62 Meter großen Stefan Mohr steckt eine enorme Power. Der Beesenlaublinger hat im Juni bei den Landesmeisterschaften in Köthen den Titel im Bankdrücken gewonnen. Trotz seines Gewichts von nicht einmal 60 Kilogramm stemmte er zwei Zentner in die Höhe – neuer Landesrekord. Zu den Titelkämpfen Sachsen-Anhalts ist der 42-Jährige bereits als Vizeweltmeister gereist. In Sun City avancierte er zum zweitstärksten Mann der Welt in seiner Gewichtsklasse mit 97,5 Kilogramm.