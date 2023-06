Als 14-Jähriger wurde der gebürtige Borauer Schiedsrichter. Was er in 2.304 Partien alles so erlebt hat.

Staßfurt/MZ - Er kennt nicht nur jeden Grashalm auf jedem Sportplatz im Salzlandkreis. Er war mit Ausnahme von Mecklenburg-Vorpommern in allen Bezirken der ehemaligen DDR als Schiedsrichter im Einsatz, leitete zu seiner Glanzzeit zwischen 1975 und 1981 immerhin 36 Punktspiele in der DDR-Liga, pfiff etliche Partien in der damaligen Juniorenoberliga und Freundschaftsspiele der Spitzenmannschaften FC Carl Zeiss Jena, Dynamo Dresden oder 1. FC Lok Leipzig. So tanzten unter anderem auch die Nationalspieler Ulf Kirsten, Jörg Stübner, Konrad Weise oder Eberhard Vogel nach seiner Pfeife.