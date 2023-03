An der A14 bei Könnern haben die Arbeiten für die Errichtung eines Mega-Logistiklagers begonnen. Die Fläche soll aber nur der Anfang sein.

Großinvestion an A14

Baggerarbeiten an der A14 bei Könnern. Dort soll ein Logistiklager mit Platz für bis zu 1.000 Mitarbeitern entstehen.

Könnern/MZ - Großes Rätselraten dieser Tage unter den Einwohnern von Könnern. Denn plötzlich rückten die Bagger an und haben auf einem Acker an der A14 Richtung Ilbersdorf mehrere Meter breite Furchen gezogen und Erdhügel angehäuft. „Es sieht ein bisschen wild aus“, muss auch Martin Jäger, Mitarbeiter des städtischen Planungsamtes, zugeben. Doch er kann auch Licht ins Dunkel bringen, was es mit den plötzlichen Baggerarbeiten auf sich hat: „Die Fläche wird für archäologische Untersuchungen vorbereitet“, sagt Jäger.