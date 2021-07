Stadtwerke Bernburg schenken Grundschulen neue Spielgeräte

Bernburg/MZ - Fußball spielen gehört für viele Kinder - ganz speziell bei den Jungen - der Grundschule „Johann Wolfgang von Goethe“ zu den liebsten Pausen-Beschäftigungen. Besonders gern wird auf eine Torwand geschossen.

Das Gekicke dürfte in den vergangenen Tagen noch beliebter gewesen sein als ohnehin schon, denn Bernburgs Stadtwerke-Chef Gerald Bieling hat den besten Schützen vorzeitige Ferien in Aussicht gestellt. „Wer dreimal trifft, darf ab Montag schon Ferien machen“, kündigte er in dieser Woche an und Schulleiterin Silke Sielmon äußerte keinen Widerstand. So ganz ernst war das natürlich nicht gemeint.

Aber die Kinder haben sich dennoch über die neuen Handbälle, die Mini-Torwand, das Riesen-Mikado und weitere Spiele für die Pausen-Beschäftigung im Wert von 500 Euro gefreut, die Gerald Bieling ihnen überreichte.

Zuvor hatten die Viertklässler bereits ein Säckchen mit vier Kickbällen und einem Schmoozie bekommen. Die Kickbälle, die ganz vielfältig genutzt werden können, sollten die Kinder zur Bewegung animieren, besonders in der langen Zeit des Homeschoolings, sagte Stadtwerke-Mitarbeiterin Andrea Jeschke. „Von Cross-Boule, Footbag-Tricks bis Jonglieren, mit den kleinen Bällen lässt sich allerhand anstellen und die Übungen trainieren Geschicklichkeit, Koordination und Kraft.“

Vor allem aber sollten die Säckchen eine Art Trostpflaster für den ausgefallene Energy-M Stadtwerke-Cup sein, einem Fußballturnier für vierte Klassen, das erstmals 2004 ausgetragen wurde. Nach 2020 musste er aber schon das zweite Jahr hintereinander coronabedingt ausfallen.

Bei diesem Turnier werden zunächst die Vorrundensieger einer Region gekürt, die dann im Landesfinale auf die Gewinner der anderen Vorrunden in ganz Sachsen-Anhalt treffen. Die Goetheschule hat es nach Angaben von Andrea Jeschke in der Vergangenheit sehr häufig unter die drei Erstplatzierten geschafft. Einmal - im Jahr 2013 - sicherten sie sich gar den Sieg und konnten zum Landesfinale nach Bitterfeld-Wolfen fahren. Dort hat es dann zu Platz drei gereicht.

„Wir freuen uns sehr über die großzügige Spende“, sagte Schulleiterin Silke Silmon. Dadurch könnten so manche Spielgeräte ersetzt werden, die schon etwas verschlissen waren. Gleichwohl hoffen alle Beteiligten, dass im nächsten Jahr der Energy-M Stadtwerke-Cup wieder stattfinden kann. „Wir können es alle kaum erwarten“, sagt Andrea Jeschke.

Neben der Goetheschule durften sich auch fünf weitere Grundschule in Bernburg Spielgeräte aussuchen, die künftig im Sportunterricht bzw. während der Pause zum Einsatz kommen.