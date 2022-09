Stadtverwaltung macht neue Internetseite auch für Smartphone-Nutzer attraktiv

Wer hinter der Umsetzung steckt und was in Zukunft verfügbar sein wird.

Könnern/MZ - Eine Gemeinsamkeit verbindet die neuen Internetseiten der Städte Könnern und Bernburg. Das ganze jedoch ungewollt. Beide sind mit dem Amtsantritt des neuen Stadtoberhauptes ans Netz gegangen. Am 1. März in Bernburg und am 1. Juli in Könnern. „Es war geplant, dass die Seite mit meinem Amtsantritt online geht. Jedoch haben wir das nicht bei der Verwaltung in Bernburg abgeguckt“, sagt Bürgermeister Martin Zbyszewski (SPD).