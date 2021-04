Stadtrat beruft Alina und Fabian Golke

Bernburg - Mit den Geschwistern Alina und Fabian Golke ist der Bernburger Jugendbeirat auf sieben Mitglieder gewachsen. Der Stadtrat hat den 15 Jahre alten Schüler und die 22-jährige Sozialassistentin bei seiner jüngsten Sitzung einstimmig in dieses Gremium berufen.

Oberbürgermeister Henry Schütze (parteilos) dankte den beiden für die Bereitschaft zum ehrenamtlichen Engagement. Parallel wurden Alexander Baake, Fabian Renger, Johanna Falke, Colin Martinius und Zoe Kimberly Fuchs abgerufen. Die fünf Jugendlichen hatten im Verlauf der vergangenen Monate aus unterschiedlichsten Gründen ihre Mitarbeit beendet.

Laut Satzung können dem Beirat, der sich um die Belange junger Einwohner Bernburgs kümmert, maximal 15 Mitglieder angehören. Fabian Golke ist an der Sekundarschule Campus Technicus als Schülersprecher aktiv, im Salzlandkreis als stellvertretender Sprecher des Kreisschülerrats.

Im Jugendbeirat arbeitet der 15-Jährige bereits seit Ende des Vorjahres mit und wird nun nach seiner Berufung die Funktion des Pressesprechers wahrnehmen. In seiner Freizeit schreibt der junge Bernburger die Musik ganz groß. „Ich spiele Keyboard, Akkordeon, Klavier und Lyra und bin aktives Mitglied im Spielmannszug Bernburg.“

Seine Schwester Alina dürfte den meisten Bernburgern als zehnte Rosenkönigin bekannt geworden sein. Während ihrer Schulzeit war sie in die Rolle von Herzogin Friederike geschlüpft. Seit September 2020 arbeitet die 22-Jährige als Erzieherin in einer Kindertageseinrichtung. Sie hilft mit, den Jugendbeirat in sozialen Medien wie Instagram präsenter und transparenter zu machen. „In meiner Freizeit tanze ich mit viel Freude aktiv im Bernburger Karnevalsclub mit“, schreibt Alina Golke in ihrem Steckbrief. (mz/tad)