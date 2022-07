Stadtführung für Flüchtlinge aus der Ukraine

Bernburg/MZ - Die acht ukrainischen Kinder, die an der Stadtführung mit Carl-Heinz Schmidt teilnahmen, sind begeistert. Am Ende der Führung dürfen sie auf dem Bernburger Schlosshof eine Kiste suchen – und werden fündig. Süßigkeiten und kleine Überraschungen machen die Runde. Die Kinder freuen sich, lachen, sind in diesem Moment glücklich. Die ukrainischen Familien, insgesamt zirka 25 Frauen, Männer und Kinder, die am späten Mittwochnachmittag mit Stadtführer Carl-Heinz Schmidt durch Bernburg gehen und etwas über die Geschichte der Saalestadt erfahren, sind für drei Stunden abgelenkt und kommen auf andere Gedanken. „Genau das ist auch das Anliegen meiner Stadtführung“, erklärt Carl-Heinz Schmidt, dessen Ausführungen von Olesya Rauch übersetzt werden. „Das ist inzwischen die dritte Führung für ukrainische Flüchtlinge“, sagt Schmidt, der von den Schicksalen der Menschen jedes Mal aufs Neue sehr berührt ist.

