Stadtchor Alsleben löst sich nach 46 Jahren auf

Alsleben/MZ - Vier Jahre noch. Dann hätte der Stadtchor von Alsleben 50-jähriges Bestehen gefeiert. So, wie schon das 30-jährige und 40-jährige Bestehen groß begangen wurde. Doch aus dem Jubiläum wird nichts. Denn der Chor löst sich auf. Das gab Elisabeth Schmidt in der Sitzung des Kulturausschusses am Donnerstag unter dem Punkt „Sonstiges“ bekannt. „Eine schöne Kultureinrichtung in Alsleben fällt damit weg“, sagt Elisabeth Schmidt, die selbst von Anfang an mit dabei ist. Man habe keinen Nachwuchs, keinen Chorleiter und ein steigendes Durchschnittsalter. Die Jüngsten seien über 60, alle anderen von 70 bis über 80 Jahre alt, sagte Schmidt. Daher hat man den Entschluss gefasst, den Chor aufzulösen.