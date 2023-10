Ein Bagger beim Abriss der alten Waage der Kleinen Malzfabrik in Könnern.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Könnern/MZ. - Über 100 Jahre gehörte sie zum Stadtbild von Könnern – die Kleine Malzfabrik, die kleine Schwester der Großen Malzfabrik, die 1871 erbaut wurde und kurz nach der Wende die Produktion einstellte. Die Bauern aus dem Umland lieferten mit dem Pferdewagen und später mit Traktoren die Gerste an, die im Waagehaus an der Dr.-Wilhelm-Külz-Straße gewogen und dann in großen Schüttsilos aufbewahrt wurde.