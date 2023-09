Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halle/MZ - Wer die Stadtgrenzen von Bernburg vom Norden aus passiert, scheint in der Stadt der Türme angekommen zu sein. Die Spitzen zahlreicher Kirchen, vom Wasser- und Rathausturm prägen eine einmalige Silhouette der einstigen Residenzstadt. Ein Turm ragt dabei besonders in die Höhe: der Eulenspiegelturm auf dem Schlosshof. Denn auch der Obernarr soll einst in der Saalestadt sein Unwesen getrieben haben. Ihm zu Ehren gibt es auch eine Eulenspiegel-Erlebnistour, die sich speziell an Kinder und Jugendliche richtet. Dabei können sich Besucher etwa im Märchengarten „Paradies“ oder bei einer Fahrt mit der Parkeisenbahn einen von fünf Stempeln abholen und bei ihrer Tour durch die Stadt sogar etwas gewinnen. Apropos Tour: Solch eine bietet sich auch durch die Innenstadt an, die zahlreiche Außensitze, Grünanlagen wie den Stadtpark Alte Bibel und mehrere Wasserspiele zu bieten hat.