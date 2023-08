Am kommenden Montag startet das „Stadtradeln“, an dem sich alle Einwohner beteiligen können. Ein Mitarbeiter der Stadtverwaltung will dann das Auto stehen lassen und 42 Kilometer zur Arbeit radeln und die gleiche Strecke wieder zurück

Bernburg/MZ - Lucas Richter hat sich einiges vorgenommen. Wenn am Montag, 21. August, in Bernburg die Initiative „Stadtradeln“ startet, will der 25-jährige Sachbearbeiter aus dem Amt für Kinder- und Jugendförderung sich in den folgenden drei Wochen immer mittwochs und freitags auf sein Fahrrad schwingen, um auf dem Saaleradweg seine Arbeitsstelle im Rathaus I anzusteuern. Das ist ein ehrgeiziges Vorhaben. Schließlich wohnt der junge Mann im 42 Kilometer entfernten Friedrichsschwerz (Saalekreis). „Ich bin für verrückte Sachen zu begeistern“, erzählt Lucas Richter, der seinen jüngsten Urlaub als Rucksack-Tourist in Skandinavien verbracht hat.