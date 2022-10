Kulisse für Kinofilm in Bernburg entsteht - Klappe für „Spuk unterm Riesenrad“ fällt bald

Der Campingplatz in Bernburg verwandelt sich gerade in einen Rummelplatz. Was dort entsteht und wann die Dreharbeiten für „Spuk unterm Riesenrad“ starten.

Bernburg/MZ - Vom Campingplatz zur Filmkulisse: In dieser Woche hat sich die grüne Wiese an der „Schifferklause“ am Saaleufer von Bernburg in einen großen Rummelplatz verwandelt. Die Zeit drängt: „Bis zum Ende der Woche muss die Kulisse stehen“, sagt Katharina Gottschalk, Pressesprecherin der Mideu Film GmbH. Diese plant, in den kommenden Wochen in der Saalestadt den DDR-Kult-Kinderfilm „Spuk unterm Riesenrad“ neu zu verfilmen (die MZ berichtete).