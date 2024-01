Kleiner „Ally Pally“ in Neugattersleben

Neugattersleben/MZ. - Kurz vor Silvester ging es in der Turnhalle in Neugattersleben schon hoch her. Der Sportverein VfB Neugattersleben hatte zu einem Dart-Turnier eingeladen. Neben der neu gegründeten Fußball-Abteilung gibt es auch eine Abteilung „Dart“, informierte Vereinsmitglied Frank Hoffmann.