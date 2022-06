„Sport frei!“ für alle in Bernburg

Bernburg/MZ - Auf dem Gelände des Polizeisportvereins hat am Sonnabend zum ersten Mal das „Sportfest für Menschen mit Beeinträchtigungen“ stattgefunden. Kinder ab sechs Jahren, Jugendliche und Erwachsene maßen sich an verschiedenen Stationen in sportlichen Herausforderungen. Beispielsweise gab es Weitsprung, Sprint, Schleuderball oder Zielwerfen. Rund 120 Kinder und Erwachsene hatten sich für das Sportfest angemeldet.

