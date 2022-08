Spielmannszug feiert das „Jubiläum der guten Laune“

Bernburg/MZ - Große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus, denn aus Anlass seines 120-jährigen Vereinsbestehens hat sich der Spielmannszug Bernburg 1902 wieder Spektakuläres vorgenommen: In historischer Kulisse wird es am Samstag, 10. September, ab 10 Uhr ein großes Musikfest auf dem Bernburger Schlosshof geben. Die Vorbereitungen für diese Veranstaltung laufen bereits auf Hochtouren, so dass der Verein auch seine sonst für diese Zeit übliche Sommerpause gestrichen hat. Neben dem Gastgeber werden sich an diesem Tag mehr als zehn weitere Formationen auf der Bühne präsentieren und dem Jubilar musikalische Glückwünsche überbringen.