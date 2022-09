Spielmannszug Bernburg feiert 120. Geburtstag im Schlosshof

Der Spielmannszug Bernburg feiert am Samstag, 10. September, sein 120-jähriges Bestehen in historischem Ambiente.

Bernburg/MZ - Der Spielmannszug feiert am Samstag, 10. September, mit einem großen Musikfest sein 120-jähriges Bestehen. Dazu werden im Bernburger Schlosshof in historischer Kulisse mehr als zehn Musikvereine erwartet. Mit dazu gehört auch ein gemeinsames Musizieren aller Teilnehmer zur Eröffnung am Samstag um 10 Uhr und zum großen Finale. Und am Abend steht eine Open-Air-Party mit der Band „Atemlos“ ab 19 Uhr auf dem Programm.