Einschränkungen in Wilhelmstraße in Bernburg starten etwas verspätet. Darauf müssen Autofahrer achten.

Bernburg/MZ/KT. - Verwunderte Blicke bei so manchem Autofahrer: Denn eigentlich sollte am Montag die Wilhelmstraße in Bernburg bis zum Jahresende wegen Abrissarbeiten am Haus Wilhelmstraße 1b gesperrt werden. Doch bis zum Abend rollte der Verkehr ungehindert.