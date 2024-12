Güsten/MZ/Kt. - Ein besseres Weihnachtsgeschenk hätten der 16-jährige Louis und seine Familie aus Güsten so kurz vor den Feiertagen nicht bekommen können. „Voller Dank an euch alle können wir nun sagen: Louis hat einen passenden Spender gefunden“, heißt es in einem Schreiben seiner Eltern an die Öffentlichkeit. Nach Bekanntwerden, dass der 16-jährige Schüler aus Güsten erneut an Leukämie erkrankt ist und zum Überleben eine Stammzellenspende benötigt, war durch die Region eine Welle der Hilfsbereitschaft gerollt. Nicht nur an seiner Schule in Aschersleben ließen sich hunderte Freiwillige registrieren, sondern auch in Güsten, Alsleben und in Bernburg (die MZ berichtete).

„Die Typisierungsaktionen in den vergangenen Wochen waren so gigantisch und voller Unterstützung, dass uns ein wenig die Worte fehlen“, schreiben die Eltern. Mit dieser Reichweite hätten sie nicht gerechnet. Über die Knochenmark- und Stammzellspenderdatei am Universitätsklinikum Magdeburg und die Deutsche Stammzellenspenderdatei Dessau (DSD) seien circa 1.500 Typisierungen erfolgt. „Wir sind sehr dankbar dafür. Die erste Hürde ist geschafft. Ein wenig Aufatmen für die kommende Zeit, die unserem Lis noch bevorsteht und die noch viele Risiken birgt“, heißt es im Schreiben der Eltern weiter. Ihr Dank gelte den Organisatoren der Typisierungsaktionen und an alle Helfer, die sich beteiligt haben.