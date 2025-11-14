Zwei Tanzgruppen des SV Blau-Weiß Könnern haben sich für die Weltmeisterschaft in Budapest qualifiziert – allein das Geld für die Reise fehlte. Abhilfe brachte eine Sammelaktion im Internet.

Spenden für großen Traum - Tänzerinnen aus Könnern wollen zur Weltmeisterschaft

Könnern/MZ. - Plötzlich für eine Weltmeisterschaft qualifiziert und keine Kohle für die Teilnahme: Deswegen startete Sebastian Herrmann über Facebook einen Aufruf. „Wir können es als Sportverein leider nicht allein stemmen. Helft uns, den Traum der Mädchen zu erfüllen“, bat der Vereinsvorsitzende des SV Blau-Weiß Könnern über die sozialen Medien um intensive Unterstützung.